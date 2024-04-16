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Haberler Spor Manisa sonuca üzülmüyor

Manisa sonuca üzülmüyor

HABER MERKEZİ
Manisa sonuca üzülmüyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son maçında deplasmanda Bursaspor'a mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yenilgiye üzülmüyor. Bu maçtan önce çıktığı iki maçı kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlama alan yeşil-beyazlılar, Bursa'ya yenilmesine rağmen 41 puanla beşinci sıradaki yerini korumayı bildi. Özellikle maçın normal bölümün iyi oynayan Manisa temsilcisi, uzatma dakikalarında yorgunluğunda etkisiyle rakibine teslim oldu. Normal sezonun son üç maçında Manisa BŞB, sıralamadaki yerini belirleyecek.
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