Manisa’da Oğuz cezalı

TRENDYOL 1. Lig'de bitime 4 hafta küme düşme tehlikesini yakından hisseden Manisa FK'da orta sahada sancı yaşanıyor. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan ve son maçında Süper Lig'i garantileyen Eyüp ile berabere kalan siyah-beyazlılarda kaptan Oğuz Gürbulak gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Eyüp maçında 4. sarı kartını gören 31 yaşındaki orta saha bu hafta deplasmanda oynanacak olan Altay maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Devrim'in bu bölgede Oğuz'un yerine forma verebileceği alternatif isim olarak ise sadece Rroca bulunuyor.

TAKIMA KART UYARISI GELDİ

Teknik heyet kritik haftalar öncesi futbolcuları gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Siyah-beyazlı ekipte, 3'er sarı kartı bulunan kaleci Eren Erdoğan, savunmacı Sinan Osmanoğlu ve golcü oyuncu John Mary ise özel olarak ikaz edildi.