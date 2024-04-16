Pamukkale şampiyon

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 1. Lig Play-Off Grubu'nda yer alan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, yarı finalde mücadele ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler'i üçüncü maçta yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan mavibeyazlı takımın sporcuları gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek. Grubunda oynadığı 16 maçın 15'ini kazanan mavi-beyazlı takım grubunu zirvede tamamlayarak Play-off'lara kaldı. Amed Sportif ile çeyrek final eşleşmesinden 74-39 ve 77-41'lik skorlarla galip ayrılan Pamukkale Belediyespor, yarı finalde ise Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele etti. Denizli'deki ilk maçı 75-73 kazanan mavi-beyazlı takım deplasmandaki maçtan 74-63 mağlup ayrıldı. Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek olan 3. Maç ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynandı. Maçtan 79-72 galip ayrılan mavi-beyazlılar adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Bu sezon oynadığı 19. maçta 18. galibiyeti alan Pamukkale Belediyespor finalde Beta Enerji Adana ile sıralama maçı oynayacak.