PETKiM coştu

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Aliağa Petkim, 27'nci haftada Darüşşafaka'ya konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Petkim, rakibinin hücumlardan boş dönmesiyle ilk bölümü 4-14 önde geçti. Daçka'nın toparlanmasıyla ilk periyot 19-25 İzmir ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte ev sahibi ekip savunmasını sertleştirdi. Farkı eriten Darüşşafaka 4 sayı farkla (33-29) öne geçse de Petkim moladan sonra kendine geldi ve devreye 37-40 önde girdi.

MÜTHİŞ SERİ GALİBİYETİ GETİRDİ

ÜÇÜNCÜ periyotta iki ekibin de savunmaya önem verdiği görüldü. Daçka'nın ilk 2 dakikada 43-42 öne geçmesinin ardından Petkim'de Efianayi, Simmons ve Aldridge devreye girdi. Bu üçlünün sırtladığı İzmir temsilcisi 17-2'lik bir seriyle 14 sayılık bir üstünlük sağladı: 45-59. Son çeyreğe de 55-64'lük skorla girildi. Dördüncü çeyrekte Darüşşafaka hızlı hücumlarla farkı eritmeye çalıştı. Ancak Petkim dış şutlardaki başarılı yüzdesiyle rakibinin yetişmesine izin vermedi. Son 2 dakikaya girilirken Peyton Aldridge'in 3 sayılık basketiyle fark tekrar 9 sayıya çıktı: 70-79. Karşılaşmayı da 72-83 kazanan Aliağa Petkim bu sezonki 14. galibiyetini aldı ve 41 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

DEPLASMANDA DÖRDÜNCÜ ZAFER

Bu sezon iç sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Aliağa Petkim, dünkü galibiyetle dış saha karnesini de biraz daha düzeltmiş oldu. 3 hafta önce deplasmanda Manisa BŞB'yi 90-106 yenerek gurbette 3. kez kazanan Petkim, dün de Darüşşafaka'yı devirerek 4. galibiyetini almış oldu.