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Haberler Spor Turgutluspor tüm umutlarını yitirdi

Turgutluspor tüm umutlarını yitirdi

HABER MERKEZİ
Turgutluspor tüm umutlarını yitirdi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezon boyunca şampiyonluk yarışı veren Turgutluspor üç maçta tüm umutlarını yitirdi. Grupta 3 hafta önce 2. sıradayken Eynesil Bld'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Kasaba, lider Batman Petrolspor'u yakalamak için büyük fırsatı tepince havlu attı. O maçın ardından Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollarını ayırıp takımdaki 7 oyuncuyu kadro dışı bırakan kırmızı-siyahlı ekip, dümeni devralan Eray Gülay yönetiminde Amasyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Pazarspor'a da deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Grupta şampiyonluktan sonra ikincilik ve üçüncülük şansını da kaçıran Turgutluspor hedefine Play-Off'tan ulaşmaya çalışacak.
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