Turgutluspor tüm umutlarını yitirdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezon boyunca şampiyonluk yarışı veren Turgutluspor üç maçta tüm umutlarını yitirdi. Grupta 3 hafta önce 2. sıradayken Eynesil Bld'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Kasaba, lider Batman Petrolspor'u yakalamak için büyük fırsatı tepince havlu attı. O maçın ardından Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollarını ayırıp takımdaki 7 oyuncuyu kadro dışı bırakan kırmızı-siyahlı ekip, dümeni devralan Eray Gülay yönetiminde Amasyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Pazarspor'a da deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Grupta şampiyonluktan sonra ikincilik ve üçüncülük şansını da kaçıran Turgutluspor hedefine Play-Off'tan ulaşmaya çalışacak.