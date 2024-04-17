Aliağa Petkimspor adım adım Play-Off’a

ALİAĞA Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Play-Off hattı için büyük bir öneme sahip olan müsabakayı İzmir ekibi, 93-72 kazandı. Bu sonuçla birlikte 14 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, puan tablosunda beşinci sıraya yükseldi ve bitime 3 hafta kala Play-Off için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, "Kazandığımız zaman belirli avantajları alacak olmak tüm maç boyunca bizi biraz baskı altında tuttu. Play-off için bir adım daha attık. Bundan sonra kalan maçlarımızda maksimum galibiyeti almaya çalışacağız" dedi. Petkim, son üç maçında Bursaspor, Büyükçekmece (D) ve Bodrum ile karşı karşıya gelecek.