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Haberler Spor Altay’da Eren sevinci

Altay’da Eren sevinci

HABER MERKEZİ
Altay’da Eren sevinci

TRENDYOL 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da cuma günü iç sahada oynanacak Manisa FK maçı öncesi sol kanat Eren Erdoğan'ın iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Geçen haftaki Çorum FK karşılaşması öncesi yapılan son idmanda takıma katılan ancak maç kadrosuna alınmayan Eren'in form durumunun iyi olduğu belirtildi.

SON 5 MAÇTA OYNAMADI

İzmir ekibinin sezon sonunda satarak bonservis geliri elde etmeyi planladığı 22 yaşındaki futbolcunun Manisa karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. Ümraniyespor deplasmanında dizinden sakatlandıktan sonra son 5 maçta forma giyemeyen Eren, son 4 haftada siyah-beyazlı ekibe katkı vermeyi hedefliyor. Eren bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti.

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