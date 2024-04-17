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Ayvalıkgücü Bld yine bileti kaptı

HABER MERKEZİ
Ayvalıkgücü Bld yine bileti kaptı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mütevazı kadrosuyla mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste ikinci kez Play-Off biletini almayı başardı. Bölgesel Amatör Lig'den Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de 6 yıl sonra profesyonel lige dönen Ayvalık, tecrübeli teknik adamla 2 sezondur 3'üncü Lig'de de zirve yarışından kopmadı. Geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 54 puanla beşinci sırayı elde ederek Play-Off oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu sezon da yola yine iddiasız kadroyla başlamasına rağmen 3'üncü 1'inci Grup'ta bitime 2 maç kala Play-Off'u garantiledi. Ayvalıkgücü kalan iki maçta sıralamadaki yerini koruyarak Play-Off'un ilk turlarında saha avantajını eline geçirmeye çalışacak.
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