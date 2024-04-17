Bodrum’u telaş sardı

Trendyol 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum FK'yı telaş sardı. Son yedi maçında sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar bitime 4 maç kala Play-Off'u da riske atmaya başladı. Sıralamada 8'inci sırada yer alan Boluspor'la arasında 3 puan fark kalan Bodrum Futbol Kulübü, 30'uncu haftayı 49 puanla 6'ncı basamakta tamamladı.

TAŞDEMİR İNANÇLI

Sezon başından bu yana Play-Off hattında yer alan ve bir ara ikincilik mücadelesi veren Muğla ekibi, ilk 7 içinden çıkma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Ligde 7. sıradaki Bandırmaspor ve hemen altındaki Bolu 46 puanla Bodrum'un ensesine yapışırken, art arda sıralanan G.Birliği (44) ve Erzurum FK'nın (41) da matematiksel olarak yeşil-beyazlıları geçme şansı bulunuyor. Kalan 4 maçta Şanlıurfa, Tuzla (D), Kocaeli ve Göztepe (D) ile oynayacak olan Bodrum FK rakipleriyle zorlu bir Play-Off mücadelesi verecek. Geçen sezon takıma Play-Off Finali oynatan teknik direktör İsmet Taşdemir, Adana'da eksik bir kadro ile mücadele ettiklerini belirterek "Kalan 4 maçımız var. Gerekli puanları alıp Play-Off'a kalacağız" dedi.