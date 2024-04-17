Bornova 1877 parlıyor

TFF 3. Lig'e çıkarak İzmir'in Bornova ilçesini 27 yıl sonra profesyonel liglerde temsil eden Bornova 1877, ilk senesinde elde ettiği başarılı performansla göz doldurdu. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiği kadronun büyük çoğunluğunu bozmayan yeşil-siyahlı İzmir temsilcisi, TFF 3. Lig 3. Grup'ta topladığı puanlarla bitime iki hafta kala Play-Off'a kalmayı garantiledi. Ligde 26 hafta sonunda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi ile 47 puan toplayarak 3. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, gözünü 2. Lig'e çevirdi. Bornova 1877 Başkanı Hüseyin Ok, Play-Off'a kalma başarısı gösteren futbolcuları tebrik ederken, "Hedefimiz sezon başında Play-Off'tu ve bunu başardık. Asıl sevindirici olan 23,7'lik yaş ortalamasına sahip takımımızın sahada futbolun doğrularını yaparak elde ettiği başarı. Gençlerimizle birlikte adım adım başarı basamaklarını çıkarak, üst liglerde mücadele etmek istiyoruz" dedi.

'DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'

'Daha Gidecek Çok Yolumuz Var' mottosunu benimsediklerini belirten Başkan Hüseyin Ok, "Sürdürülebilir bir sistem yaratmak ve bu sistemde kalıcı olmayı amaçlıyoruz. Tüm takımımızı ve emeği geçen teknik ekibimizi kutluyorum" ifadelerini kullanarak kalıcı başarı sözü verdi.