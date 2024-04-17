Fethiyespor’dan destek çağrısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son maçında güçlü rakibi Isparta 32 Spor'u 5-0 yenerek dikkat çeken Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı destek çağrısında bulundu. Bakırcı, "Fethiyespor'un biraz daha sahiplenilmesi lazım. Zor durumdayız. Tahmin bile edemezsiniz ama Allah'a şükür iyi yerdeyiz. İyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Daha iyi şeyler olacak. Belediye Başkanımız Alim Karaca olmak üzere, tüm taraftara, bize her anlamda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler yapılacaksa, olacaksa hep beraber yapmamız gerek. Fethiye, lütfen Fethiyespor'a sahip çıksın" ifadelerini kullandı. Bitime 3 maç kala 43 puanda bulunan Fethiyespor formalite maçlarına çıkacak.