İzmir’de maraton heyecanı

Türkiye'nin en hızlı maraton parkuru olma özelliği taşıyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) 21 Nisan Pazar günü koşulacak. Organizasyon, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

BİR YARIŞ DAHA KOŞULACAK

Maratonİzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da saat 07.00'de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. Maratonİzmir'e ünlü teknik direktör Ersun Yanal ile Ocean 7'da (Okyanus Yedilisi) dört kanalı yüzerek geçmeyi başaran ilk ve tek Türk kadını İzmirli Bengisu Avcı da yerlerini alacak.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret eden Bengisu Avcı da maratonda koşacak.

AVCI'DAN YENİ BİR REKOR

OCEAN 7'da (Okyanus Yedilisi) dört kanalı yüzerek geçmeyi başaran ilk ve tek Türk kadını olan Bengisu Avcı, yeni bir rekor daha kırdığını açıkladı. Mart ayında Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Buz Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalama da altın madalya elde etmişti. Kendi yaş grubunda rekor kırmış olabileceğini düşünen Bengisu ve antrenörleri hemen başvuru da bulunmuştu. Milli yüzücü, dün resmi sonuçların çıktığını ve rekorun yeni sahibi olduğunu açıkladı.