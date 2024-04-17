Manisa’nın kozu Lima

TRENDYOL 1. Lig'de son 4 maçta 2 yenilgi ve iki beraberlik alarak 33 puanla düşme korkusunu yakından hisseden Manisa FK gözünü son 4 final maçına çevirdi. Cuma günü İzmir deplasmanında küme düşmeyi garantileyen Altay'a konuk olacak olan siyah-beyazlıların zorlu süreçte en büyük kozu golcü Sandro Lima olacak. Sezon başında Manisa ekibine gelen ve toplamda 10 golle takımın en skorer ismi olan Sambacıya kalan 4 maçta çok iş düşecek. Manisa FK, Sandro'nun fileleri havalandırdığı 7 maçın 3'ünü kazanıp birinde berabere kalırken 3 maçı ise yenilgiyle kapattı.

TEKNİK HEYETİN GÖZDESİ

Siyah-beyazlı ekibe direkt 4 puan kazandıran 33 yaşındaki Lima, son kez golle buluşup hattrick yaptığı Çorum maçını ise 4-3 kaybetmişti. Teknik patron Levent Devrim, Lima'ya kalan 4 maçta daha fazla sorumluluk verecek.

DEVRİM İNANÇLI

MANİSA FK'da Mustafa Dalcı'dan sonra göreve gelen ve bu sezon takımı çalıştıran 4. teknik adam olan Levent Devrim, takımın sezona iyi bir yerde bitireceğini ifade etti. İlk maçında şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Devrim, sık sık futbolcularla toplantı yaparak, takıma moral aşılıyor. Düşme barajının sadece iki basamak ve bir puan üzerinde yer alan Manisa, Devrim'in önderliğinde bu hafta Altay'ı yenerek seri başlatmak istiyor.