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Haberler Spor Panathinaikos’dan Terim’le devam kararı

Panathinaikos’dan Terim’le devam kararı

HABER MERKEZİ
Panathinaikos’dan Terim’le devam kararı
YUNANİSTAN'IN dev kulüplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Takım ve Galatasaray ile elde ettiği başarılarla efsaneler arasına giren tecrübeli teknik adam gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı. Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenildi. Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek. Fatih hoca yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.
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