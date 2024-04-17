‘TFF seçimleri haziran ayı başında yapılsın’

KULÜPLER Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, dün yapılan toplantıda ortak kararla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasının uygun olduğunu belirtirken, TFF'nin seçimi öne almaması durumunda yeterli imza sayısının birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi. Vakfın binasında açıklama yapan Koç, "İmza toplamayla gidersek en erken haziran ayının üçüncü haftasında seçim oluyor. Ama bizim istediğimiz haziran ayının başında olması. Bu TFF'nin alacağı kararla mümkün. 18 Temmuz tarihinin yeni sezon yapılanması açısından uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda fikir birliği var" diye konuştu. Koç, Mehmet Büyükekşi'nin aday olmayacağı ve olmasının da yanlış olduğu yönünde genel bir kanı olduğunu da sözlerine ekledi.