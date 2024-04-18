Bergama Sportif taraftara jest yaptı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen haftayı bay geçince düşme hattıyla arasındaki puan farkı 2'ye düşen Bergama Sportif'te yönetim pazar günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçının biletlerini ücretsiz yaptı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Haydi Bergama. Sezonun iç sahada oynanacak. Son ve en önemli maçında sen de takımının yanında ol" mesajı paylaşıldı. Ligde 28 puanla 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi son hafta deplasmanda Play-Off hattındaki Bursa Yıldırımspor'la karşılaşıp sezonu noktalayacak.