Cimnastikte kadro belli oldu

İtalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi. Organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon 24-28 Nisan tarihlerinde Rimini kentinde yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi takım halinde Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer ve Emre Dodanlı; bireyselde ise İbrahim Çolak temsil edecek. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler takım halinde gümüş madalya elde ederken; bireyselde Adem Asil genel tasnif ve halka aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel barda gümüş madalya kazanmıştı.