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Haberler Spor Gelişim Ligi’nde iki Egeli kapışacak

Gelişim Ligi’nde iki Egeli kapışacak

HABER MERKEZİ
Gelişim Ligi’nde iki Egeli kapışacak
TFF U-19 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off son 16 Turu'nda Efeler 09 Spor U19 Takımı ile Turgutlu U19 Takımı ile karşılaşacak. Antalya'nın Manavgat'ta Çolaklı Atatürk Stadı'nda oynanacak maç bugün 15.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulü oynanacak müsabakayı kazanan çeyrek finale yükselecek. Gelişim Ligi, 3. Grup'ta Efeler 09 Spor U19 Takımı, 18 maçta 12 galibiyet ve 39 puanla sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı. Turgutlu ise aynı grupta 2. sıradaki Bucaspor 1928'in ardından 37 puanla 3. basamakta konumlanmıştı.
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