Kritik derbi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü çok kritik bir Ege derbisine sahne olacak. Ligde kalma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket ile Çağdaş Bodrum ligde bitime üç maç kala adeta kader sınavlarına çıkacak. Son 4 maçının 3'ünü kazanarak düşme hattından sıyrılan Denizli temsilcisi bu hafta evinde sezonun en önemli sınavında rakibini yenip ligde kalışını ilan etmek isterken, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonunda dibe demir atan Bodrum ekibi ise kazanarak umudunu sürdürmenin hesabını yapıyor.

GARANTİLEYEBİLİR

Ligin bitimine 3 maç kala Merkezefendi Belediyesi Basket bu sezon 10 galibiyet ve 17 mağlubiyet alırken, 37 puanla 13. basamakta bulunuyor. Merkezefendi ekibi, 20 Nisan Cumartesi günü oynanacak zorlu Ege derbisini en az 5 sayıyla kazanırsa son 2 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalmasını garantileyecek. 26 mücadelede sahadan 8 galibiyet ve 18 de yenilgiyle ayrılarak 34 puanla 15. sırada ateş hattında yer alan Bodrum temsilcisinin ise kalan maçlarından galibiyetle ayrılmak ve rakiplerinin kaybını beklemekten başka şansı yok. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise derbiyi kazanan ekip Çağdaş Bodrum olmuştu.

İLK YARIDA BODRUM KAZANDI

Bodrum ekibi evinde konuk ettiği rakibini 88-84'lük skorla yenmeyi başarmıştı. Mavi-turunculu ekip rakibi karşısında 2'de 2 yapmanın, yeşilmavililer rövanşı almanın hesaplarını yapıyor.