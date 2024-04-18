Manisa’nın iki yüzü

Trendyol 1. Lig'de aldığı olumsuz sonuçlarla ateş hattına gerileme korkusu yaşayan Manisa FK'nın A takımı ile akademisi zıt bir görüntü çiziyor. Siyahbeyazlıların A takımı beklentilerin uzağında kalarak son 4 haftaya 33 puanla 14. basamakta girerken, Gelişim Ligleri'nde mücadele eden genç futbolcular ise abilerine nazire yaparcasına sezonu şampiyonlukla tamamlamanın sevincini yaşadı. Manisa ekibinin gençleri 3'ü namağlup 4 şampiyonlukla liglerine adeta damga vurdu. Geçtiğimiz hafta Gelişim Ligleri Elit B Grubu'nda mücadele eden ve sezonu namağlup şampiyon tamamlayan U17 takımının ardından U16 takımına ek olarak U14 ve U15 takımları da liglerini namağlup şampiyon tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'mızı ve kulübümüzü gururla temsil edecek olan U14, U15, U16 ve U17 takımlarımıza yürekten başarılar diliyoruz. Sezon boyunca takımlarımıza destek olan tüm taraftarlarımıza, futbolseverlere, sporcularımızın değerli ailelerine ve Manisa'mıza teşekkür ediyoruz. Bu gurur tüm Manisa'mızın" denildi.