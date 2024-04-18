Şenoduncu’nun hedefi madalya

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yetişen başarılı milli atlet Şahin Şenoduncu, 21 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek olan Bireysel ve Takımlar Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şenoduncu, 52 ülkeden 431 sporcunun katılacağı organizasyondan altın madalya ve kupa ile dönmeyi hedefliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota alacak sporcu ve takımların belirleneceği şampiyonada, ay-yıldızlı formasıyla rotayı Paris'e çeviren 29 yaşındaki atlet 20 kilometre Büyük Erkekler kategorisi yarışlarında ter dökecek. Olimpiyat ve şampiyonlarda madalya kazanan birçok sporcu ile yarışacak olan Şahin Şenoduncu en büyük hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu ifade etti.