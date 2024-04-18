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Haberler Spor Vakıfbank’ta yaprak dökümü

Vakıfbank’ta yaprak dökümü

HABER MERKEZİ
Vakıfbank’ta yaprak dökümü
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda yaprak dökümü yaşanıyor. Sarı-siyahlılarda yeni sezon planlamaları doğrultusunda 7 isimle yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Gabi Guimaraes, Chiaka Ogbogu, Jordan Thompson, Sarah van Aalen ve Bianka Busa ile Alexia Carutasu ile yeni sezonda devam edilmeyeceği bildirildi. VakıfBank altyapısından yetişen Zeynep Sude Demirel'in ise gelecek sezon için başka takımda kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Öte yandan VakıfBank'ta yardımcı antrenör Ahmetcan Erşimşek ile de yolların ayrıldığı kaydedildi.
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