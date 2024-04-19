Altay’da futbol şubesini şirketleştirmek için çalışmalar başladı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da camianın önde gelen isimleri bir araya gelerek, "Büyük Altay sahipsiz değildir ve özlenen günlerine dönecektir" mesajı verdi.

1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son kongrede borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanan siyah-beyazlılar camianın simge ismi Mustafa Denizli önderliğinde bir platform oluşturdu. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleşen toplantıya Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra Mustafa Denizli, Mahmut Özgener, Ahmet Taşpınar, Ahmet Çoker, Cihangir Marmara, Murat Bora Dülger, Namık Kemal Marmara, İbrahim Akman, Murat Ersel, Kenan Duymazoğlu, Cemil Kaya, Aydın Alam, Juliano Gloghini, İsrael Aruh, Cemali Kırmızıoğlu, Çağdaş Karabaş, Gürsel Canerler ve Tevfik Erkut gibi camianın önemli isimleri katıldı.

Toplantıda futbol şubesinin kurulacak bir şahıs şirketine devredilmesi kararı alındı. Sermayesi en az 1 milyon TL olmak zorunda olan şirketin kurulması için ilk etapta gerekli olan 250 bin TL platformda yer alan kişiler tarafından toplandı. Şirketin ileride yatırımcılarla görüşerek futbol şubesini devralacağı, henüz yatırımcı görüşmesi yapılmadığı açıklandı. Kulüp üye sayısı 1291 olan Altay'da balotaj kurulunun üye sayısını güncelleyeceği bildirildi. A Takım mevcut kadrosunun korunması için gereken sermayenin sezon sonuna oluşturulacağı, borç yükünün azaltılması ve yapılandırılması için alacaklılarla görüşmek üzere bir heyet belirleneceği, oluşturulan platformun genişletileceği ve sonuç alınana dek devam edeceği kaydedildi. Altay camiası yatırımcı bulduktan sonra olağanüstü genel kurul kararı alacak.