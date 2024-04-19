Bodrum FK kayıplarda

Trendyol 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Bodrum FK, kaçırdığı puanlar nedeniyle Play-Off'u riske ediyor. Son 8 haftada 14 puan kaçıran Muğla temsilcisi, ilk devre ilk 2 hedefiyle ilerlerken, rakip takımlar form tutturunca rotayı şaşırdı. Çorum FK ve Eyüpspor yenilgisiyle büyük bir kayıp yaşayan ardından Bandırmaspor, Boluspor, Keçiörengücü ve Adanaspor karşılaşmalarından da beraberlik ile ayrılan yeşil-beyazlılar, puan cetvelinde 49 puan ile 6. sıraya yerleşti. Gerileme sürecinde direkt rakibi Boluspor'un da peş peşe puan toplamasıyla aradaki fark 3'e düştü. Sancılı bir süreç geçiren Muğla temsilcisi, ilk 7'nin içinden çıkabilir.

GERİLEME SÜRECİNE GİRDİ

Olası puan kayıplarının önüne geçmek isteyen teknik direktör İsmet Taşdemir, acil durum planı hazırlayarak oyunculara motivasyon yüklemesi yapıyor. Hafta sonu Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak Bodrum FK, taraftarının desteğiyle yeni bir sayfa açmak ve geçen seneden yarım kalan hesabı kapatmak istiyor.