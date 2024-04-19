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Haberler Spor Bornova’da rehavet uyarısı

Bornova’da rehavet uyarısı

Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu öğrencilerini uyardı, “İşimiz bitmedi” dedi.

HABER MERKEZİ
Bornova’da rehavet uyarısı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 2. Lig ile taçlandırmak isteyen Bornova 1877'de teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, oyunculara rehavet uyarısı yaptı. Hafta sonu Silivrispor ile ardından 1922 Konyaspor ile kozlarını paylaşacak yeşilbeyazlılarda Ferhatoğlu'nun antrenmanlarda oyuncularla toplantı yaparak, "Henüz işimiz bitmedi, Play-Off'larda hataya yer yok" dediği öğrenildi. Son 3 maçında yenilmeyen ve sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 47 puanla 3. sırada konumlanan İzmir ekibi, Silivri karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak zorlu Play-Off maratonu öncesi motivasyon depolamak istiyor.
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