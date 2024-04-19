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Çağdaş Bodrum zafere inanıyor

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum zafere inanıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak düşme hattındaki Çağdaş Bodrumspor zafere inanıyor. Çağdaş Bodrumspor Genel Menajeri Onur Aksoy, Merkezefendi karşılaşmasının sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak ön plana çıktığını belirtirken, "Bu maçı kazanarak hem takım, hem de taraftarlar için büyük bir moral kazanmak istiyoruz. Ardından, evimizde oynayacağımız Manisa BŞB ve TOFAŞ maçları da bizi bekliyor. Maçları kazanarak, ligdeki konumumuzu güçlendirmek ve rahat bir nefes almak istiyoruz. Takım olarak hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
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