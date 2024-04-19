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Haberler Spor Efeler 09 SFK moral peşinde

Efeler 09 SFK moral peşinde

HABER MERKEZİ
Efeler 09 SFK moral peşinde
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Efeler 09 SFK, pazar günü oynayacağı maçı kazanarak Play-Off'lara avantajlı girmek istiyor. Ligin son haftasını baş geçirecek olan yeşil-beyazlılar, Play-Off'a giren son takım olmak isteyen 1954 Kelkit Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Silifke Belediye'yi mağlup ettikten sonra çıktığı 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Aydın temsilcisi, Play-Off öncesi moral depolamanın peşinde. Efeler son üç maçında direkt rakipleriyle karşılaşmıştı. Efeler, bu maçlarda taraftarı önünde Elazığspor ve Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Karşıyaka'ya 6-0'lık tarihi bir farkla mağlup olmuştu.
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