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Haberler Spor İZVAK’ta Erten yeniden

İZVAK’ta Erten yeniden

HABER MERKEZİ
İZVAK’ta Erten yeniden
İzmir'in futbol liglerindeki temsilcilerinin ortak çatı kuruluşu olarak 1998 yılında kurulan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) seçimli olağan genel kurulunda Ali Erten yeniden başkanlığa seçildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki kongreye tek aday olarak katılan Erten ve yönetimi 3 yıllığına oybirliğiyle güvenoyu aldı. "Birlikte çok güzel işler yaptık. Çok çalıştık. Kulüplerimizle el ele verdik. Sizler ve tüm İzmir destek oldu. Bugün gelinen noktanın asıl mimarları çok değerli kulüplerimizin çok değerli başkan ve yöneticileridir" diyen Başkan Erten, Türkiye'ye örnek olan bir birlik işbirliği ve dayanışma ve bunun getirdiği ve getireceği kazanımlar elde edildi. Bunlar çok kolay olmadı. Sabırla ve emekle bugünlere gelindi" dedi.
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