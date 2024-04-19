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Haberler Spor Kuşadası’nın hedefi belli

Kuşadası’nın hedefi belli

HABER MERKEZİ
Kuşadası’nın hedefi belli
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off oynayacak Kuşadasıspor, sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyor. Haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, son hafta Ağrı 1970 ile oynayacak. Sezonu ilk 6 içinde tamamlamayı garantileyen Ada ekibi, Ağrı temsilcisini yenerek kritik Play-Off karşılaşmaları öncesinde lig maratonunu motivasyon ile sonlandırmayı amaçlıyor. 2. Lig'e yükselerek zorlu sezonu şampiyonluk ile taçlandırmak isteyen Ada temsilcisi, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kuşadasıspor Teknik Direktörü Koray Palaz'ın oyuncularına 'Sayılı maçımız kaldı. Odaklanın' dediği öğrenildi.
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