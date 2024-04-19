  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar Karşıyakalı Demircan’a gurur

Pınar Karşıyakalı Demircan’a gurur

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyakalı Demircan’a gurur
Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Samsunspo'u 103-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka'da genç oyuncu Demircan Demir performansıyla dikkat çekmişti. Karşılaşmada 17 dakika süre alan yeşilkırmızılıların 20 yaşındaki oyun kurucusu Demircan, 8 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynadı. Bu performansıyla Demircan Demir, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Genç Oyuncusu' seçildi. Genç oyuncu, Samsunspor karşısındaki sayılarıyla profesyonel basketbol kariyerindeki ilk sayılarını kaydetmişti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA