Pınar Karşıyakalı Demircan’a gurur

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Samsunspo'u 103-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka'da genç oyuncu Demircan Demir performansıyla dikkat çekmişti. Karşılaşmada 17 dakika süre alan yeşilkırmızılıların 20 yaşındaki oyun kurucusu Demircan, 8 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynadı. Bu performansıyla Demircan Demir, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Genç Oyuncusu' seçildi. Genç oyuncu, Samsunspor karşısındaki sayılarıyla profesyonel basketbol kariyerindeki ilk sayılarını kaydetmişti.