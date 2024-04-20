Bodrum’un kozu Gökdeniz

Trendyol 1. Lig'de yarın sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK'nın en büyük kozu Gökdeniz Bayrakdar olacak. Ligde son iki maçını berabere tamamlayarak Play-Off'u tehlikeye atan Muğla temsilcisi, kritik maça genç golcüsünü özel olarak hazırlıyor. Sezon başında Antalyaspor'dan bonservisi alınan ve attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan 22 yaşındaki hücum oyuncusu 4 de asist üretti. Son olarak Bolu ile berabere kalınan maçta fileleri sarsan Gökdeniz. üç maçtır suskunluğunu koruyor. Hem iç sahadaki üç maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek, hem de Play-Off yarışına tutunmak için kazanmak zorunda olan Bodrum, Urfa ekibi karşısında ilk yarıda skor üstünlüğünü sağlamak istiyor.