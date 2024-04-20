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Haberler Spor Bodrum’un kozu Gökdeniz

Bodrum’un kozu Gökdeniz

HABER MERKEZİ
Bodrum’un kozu Gökdeniz
Trendyol 1. Lig'de yarın sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK'nın en büyük kozu Gökdeniz Bayrakdar olacak. Ligde son iki maçını berabere tamamlayarak Play-Off'u tehlikeye atan Muğla temsilcisi, kritik maça genç golcüsünü özel olarak hazırlıyor. Sezon başında Antalyaspor'dan bonservisi alınan ve attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan 22 yaşındaki hücum oyuncusu 4 de asist üretti. Son olarak Bolu ile berabere kalınan maçta fileleri sarsan Gökdeniz. üç maçtır suskunluğunu koruyor. Hem iç sahadaki üç maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek, hem de Play-Off yarışına tutunmak için kazanmak zorunda olan Bodrum, Urfa ekibi karşısında ilk yarıda skor üstünlüğünü sağlamak istiyor.
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