  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Devler ligi tesellisi

Devler ligi tesellisi

Avrupa’da Çekya takımlarının elenmesi ile 9. sıradaki yeri garanti altına aldık.

HABER MERKEZİ
Devler ligi tesellisi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a penaltılarla elenmesiyle Avrupa kupalarında Türk ekibinin kalmamasının üzüntüsünü yaşarken ülke futbolu için gelen müjdeli haber tesellimiz oldu. Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmazken Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti. Böylelikle Trendyol Süper Lig'de 2024- 25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak. Türkiye 38.100 puanda yer alırken 10. İskoçya'nın 36.050, 11. Çekya'nın ise 35.800 puanı bulunmakta.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA