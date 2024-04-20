Devler ligi tesellisi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a penaltılarla elenmesiyle Avrupa kupalarında Türk ekibinin kalmamasının üzüntüsünü yaşarken ülke futbolu için gelen müjdeli haber tesellimiz oldu. Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmazken Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti. Böylelikle Trendyol Süper Lig'de 2024- 25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak. Türkiye 38.100 puanda yer alırken 10. İskoçya'nın 36.050, 11. Çekya'nın ise 35.800 puanı bulunmakta.