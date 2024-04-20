İşte maratonda kapanacak yollar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beşincisini düzenleyeceği ve yarın koşulacak olan Maratonİzmir nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. İzmir'de kapalı olacak yollar şöyle: Şair Eşref Bulvarına çıkan yollar (Lozan Meydanı), 9 Eylül Meydan itibari ile Gazi Bulvarı sağ kısım, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil kesimi, Haydar Aliyev Bulvarı Eshot Garajı dönüş noktası itibari ile sahil kesimi, Alsancak Gar kavşağına çıkan yollar, Liman Caddesi sahil kesimi, Altınyol sahil kesimi, Talatpaşa Bulvarı Ordu Evi istikameti gidiş yönü, Cemal Gürsel Caddesi sahil kesimi, Cumhuriyet Bulvarı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Soğukkuyu Trafik Otoparkı önünden Altınyol Merkez istikameti trafik kara tarafından geliş-gidiş, Levent Marina itibari ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan trafik kara tarafından geliş-gidiş olarak sağlanacak. Metroda yarın sabah seferler 05.00'te başlayacak, Konak Tramvayı ise 06.00 ile 15.00 arasında sefer yapmayacak. Karşıyaka, Bayraklı, Altınyol, Bornova, Alsancak, Konak, Karataş, Güzelyalı, Üçkuyular ve İnciraltı'na hizmet veren bazı ESHOT ve İZTAŞIT otobüs hatlarında 05.00-15.00 saatleri arasında güzergâh değişiklikleri yapıldı.