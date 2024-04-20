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Haberler Spor Kupa rövanşının programı belli oldu

Kupa rövanşının programı belli oldu

HABER MERKEZİ
Kupa rövanşının programı belli oldu
Bu hafta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının rövanşlarının programı da açıklandı. Buna göre, 23 Nisan Salı günü saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının rövanşının 7 Mayıs Salı günü Beşiktaş Park'ta yine aynı saatte oynatılması kararlaştırılırken 24 Nisan Çarşamba günü 20.30'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor- Fatih Karagümrük mücadelesinin ise 8 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Kupada Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak ilk yarı final mücadelesi ATV'den ekranlara gelecek.
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