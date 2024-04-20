Kupa rövanşının programı belli oldu

Bu hafta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının rövanşlarının programı da açıklandı. Buna göre, 23 Nisan Salı günü saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının rövanşının 7 Mayıs Salı günü Beşiktaş Park'ta yine aynı saatte oynatılması kararlaştırılırken 24 Nisan Çarşamba günü 20.30'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor- Fatih Karagümrük mücadelesinin ise 8 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Kupada Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak ilk yarı final mücadelesi ATV'den ekranlara gelecek.