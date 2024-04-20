Manisa puanı aldı, Altay geleceğe baktı

ALTAY ile Manisa FK arasında dün akşam İzmir'de oynanan Ege derbisinde iki ekip de farklı amaçlarla sahaya çıktı. Küme düşmesini haftalar önce garantileyen İzmir temsilcisi gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edeceği kadrosunun tecrübe kazanması ve gelişmesi amacını güderken; Manisa ise korkulu rüya görmemek adına yeşil zemine çıktı. Zor bir süreçten geçen Altay mücadeleye istediği gibi başlayamazken, Manisa ilk 15 dakikada kaydettiği 2 golle oyunun hakimiyetini eline aldı.

Altay gelecek sezon adına da umut vermiyor.

Elbette lige havlu atmış olmanın rehaveti var ancak daha çetin 2. Lig'de de sıkıntılar yaşayacak gibi. Manisa FK ise 4 maç sonra sahadan üç puanla ayrılsa da oyun olarak biraz beklentilerin uzağında kaldı. Puanını 36'ya yükselten Levent Devrim ve öğrencilerinin gözü şimdi alt sıradaki takipçilerinin yaşayacakları kayıplarda olacak.