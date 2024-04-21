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Haberler Spor Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu başlıyor

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu başlıyor

HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu başlıyor
CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Antalya'dan başlayacak yarış, Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ve Çeşme'den geçerek İzmir'e gelecek. Buradan İstanbul'a taşınan profesyonel bisikletçiler, finişi Sultanahmet Meydanı'nda yapacak. 14 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçinin yarışacağı organizasyon yaklaşık 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak, 100'e yakın yerli-yabancı medya mensubu takip edecek.
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