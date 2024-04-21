Ege’de Pazar şöleni

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden kritik maçlarda sahaya çıkacak, galibiyet kovalayacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme stresinden kurtulamayan Nazilli Belediyespor Nazilli İlçe Stadı'nda Karacabey Bld ile karşılaşacak. Geçen hafta 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Bucaspor 1928, evinde lider Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipte cezalı Sadi forma giyemeyecek.

Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen FK, Uşak 1 Eylül Stadı'nda küme düşen Uşakspor'a rakip olacak.

DENİZLİSPOR VEDA EDEBİLİR

Lige tutunması mucizelere kalan Denizlispor, Kırıkhan İlçe Stadı'nda Play-Off hattındaki İskenderun ile kozlarını paylaşacak.

Yeşil-siyahlılar bu maçı kaybeder, rakipleri Sarıyer, Bld Derince, Arnavutköy Bld ve Etimesgut Bld ise maçlarını kazanırsa lige veda edecek. Orta sıralarda yer alan Somaspor, deplasmanda kümede kalma yarışı veren Bld Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Grup'ta bir iddiası bulanmayan ve son maçında evinde Isparta 32 Spor'u 5-0 mağlup eden Fethiyespor, kümede kalma yarışı veren Arnavutköy Bld'ye konuk olacak.

KARŞIYAKA KRİTİK SINAVDA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off'a adını yazdıran Ayvalıkgücü Bld deplasmanda şampiyon Kepezspor'la rakip olacak.

2. Grup'ta 5. sırada yer alan Efeler 09 SFK, deplasmanda Kelkit Hürriyetspor'la oynayacak. Yıllar sonra ilk kez şampiyonluk umutlarını koruyan Karşıyaka, sezonun son iç saha sınavında Hacettepe 1945'i Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak. 3.

Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor evinde zirve takipçisi Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek.

Akhisar ekibi alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e düşebilir. Play- Off'u garantileyen 3. sıradaki Bornova 1877, deplasmanda Silivrispor'la karşılaşacak.

4. Grup'ta kümede kalmayı hedefleyen Bergama Sportif, Balıkesirspor'u konuk edecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük 15.00'te çalacak.