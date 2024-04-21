Fener’e hücum

UEFA Konferans Ligi'ne dramatik bir şekilde veda eden ve elinde sadece Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali kalan Fenerbahçe, sezon sonunda kadro yapılanması konusunda önemli bir sınav verecek. Sarı-lacivertlilerde bu sezon kendini gösteren bir çok oyuncusu dev kulüplerin radarında. Kanarya'da bu sezon en çok parlayan isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli yıldız, farklı mevkilerde oynayabildiği için de Avrupa kulüplerinin listesinde ilk sıralarda.

DEVLER TAKİP EDİYOR

Ferdi'yi izleyen Arsenal, M.United ve A.Madrid'in yanı sıra oyuncunun adı Juventus, Dortmund ve Chelsea ile de anılıyor. İsmail Yüksek de büyük kulüplerin takibinde. 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların başında Milan, Tottenham, Valencia ve Leipzig geliyor. Sezona çok iyi başladıktan sonra zaman aman forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için Inter, Sevilla ve Leipzig'in zemin yokladığı öğrenildi. İrfan Can Kahveci de Valencia, Wolverhampton, Nice, Sociedad ve Mallorca'nın takibinde. Batshuayi'nin adı Burnley, Leicester, Nice ve Frankfurt, Osayi-Samuel'in adı ise Everton, Watford, Nice, Leicester ve Burnley ile anılıyor.