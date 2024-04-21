Göztepe bayramı

Trendyol Birinci Lig'de ilk iki mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda daha önce küme düşmesi kesinleşen Giresunspor'u farklı mağlup etti: 0-3. Sarı-kırmızılılar, bugün ve yarın rakiplerinin alacağı sonuçlara göre Süper Lig'e çıkışını ilan edebilir. İzmir temsilcisi bu hafta olmasa da Gençlerbirliği'ni yendiği takdirde yine çıkışını ilan edecek. 38'de Celil'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. 41'de sağdan son çizgiye inen Kubilay'ın yerden pasında kale önünde Yalçın topu ağlara gönderdi: 0-1. 49'da Romulo'nun ortasında ön direkte Yalçın'ın şutunda top filelere gitti: 0-2. 68'de sol kanattan ceza sahasına sokulan Ümit'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-3. 87'de Billal sol kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi. Savunma son anda Lundqvist'den önce araya girdi ve Göztepe, Giresunspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

YALÇIN ŞOV

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Yalçın Kayan, dün Giresunspor deplasmanında galibiyetin mimarı oldu. Rakip fileleri iki kez sarsan 25 yaşındaki oyuncu ligdeki gol sayısını da 9'a çıkartmanın mutluluğunu yaşadı. Takımın en skorer ismi olan deneyimli orta saha bu sezon Tuzla ve Altay mücadelelerinde de 2'şer gol kaydetmişti.

STOİLOV'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Giresunspor ile gurbette oynanan karşılaşmada Tuzlaspor maçındaki 11'e kıyasla 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Stoilov, Giresun maçında savunmada Taha Altıkardeş'in yerine Lasse Nielsen'i, hücumda ise Billal Messauodi'nin yerine Kubilay Kanatsızkuş'u 11'e monte etti.

ÜMİT AKDAĞ'DAN JENERİKLİK GOL

GÖZTEPE'NİN stoperi Ümit Akdağ, dün kaydettiği golle bu sezon 2. golüne imza attı. Daha önce sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Şanlıurfaspor mücadelesinde ilk golünü kaydeden 20 yaşında yıldız oyuncu dün de gol sevinci yaşadı. Başarılı ismin Şanlıurfaspor önünde bulduğu gol ise kariyerindeki ilk goldü. Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı'nın sezonu kapatması sebebiyle son haftalarda sol bek olarak görev yapıyordu.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

GÖZTEPE taraftarı deplasmanda oynanan Giresunspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan 1 gün önce Giresun'a gelen taraftarlar şehir merkezinde bayraklar ve atkılarla görsel şölen oluşturdu. Müsabaka başlayınca tezahüratlar ile statta büyük coşku yaşatan 12. adam' galibiyetin mimarlarından oldu.

GÖZÜ ŞİMDİ DİĞER ÜÇ KARŞILAŞMADA

BU galibiyetin ardından İzmir ekibi, Kocaelispor ve Çorum FKve Sakaryaspor'un puan kaybetmesi durumunda adını resmen Süper Lig'e yazdıracak. Çorum FK bugün saat 16.00'da Adanaspor'uı, Sakaryaspor ise 19.00'da Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Kocaelispor ise yarın saat 20.00'deki maçta Ümraniye'ye konuk olacak.