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İstanbulspor düşen ilk ekip

HABER MERKEZİ
İstanbulspor düşen ilk ekip
TRENDYOL Süper Lig'in 33. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor ligden düşen ilk takım oldu. 85'te Loshaj'ın pasında Coly'nin şutu kaleci Sirigu'dan döndü. Topu tekrar önünde bulan Coly ikinci vuruşunda golü buldu: 1-0. 86'da Levent'in pasında önce Markao ardından Rohden kafayla topu Güven'e indirdi. Bu futbolcunun yerden şutu köşeden ağlara gitti: 1-1. 90+4'te yaşanan karambolde VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Burak Şeker, elle müdahaleyi belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de Feghouli penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-1 bitti.
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