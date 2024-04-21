Manisa gurbette nefes aldı

TRENDYOL 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 4 maçlık galibiyet hasretine son verip kümede kalma yolunda moral buldu. Puanını 36'ya yükselten siyah-beyazlılar kritik 3 puanla nefes alırken, umut tazeledi. Siyah-beyazlı Manisa temsilcisinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Oğuz'un yerine ilk 11'de görev yapan Eduart Rroca 1 gol, 1 de asistle yıldızlaşırken 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

239 GÜNLÜK HASRET BİTTİ

Bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazandıktan sonra gurbette çıktığı son 12 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi hasretini de bitirdi. Siyah-beyazlılar tam 239 gün sonra deplasman zaferi yaşamayı başardı. Maç fazlasıyla düşme hattının 4 puan üstüne yükselen siyah-beyazlılar, son 3 maçında kendisi gibi kümede kalma hedefindeki ekiplerle kritik ve zorlu maçlara çıkacak. Haftaya Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Manisa FK ardından Boluspor'la evinde karşılaşacak. Son hafta ise lige tutunma yarışı veren Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa temsilcisi bu süreçte alacağı puanlarla kaderini çizecek.