Sultanlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor

SULTANLAR Ligi Play-Off final etabında beşinci ve son karşılaşma Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı arasında bugün saat 19.00'da oynanacak. İki takımın da ikişer galibiyet elde ettiği final serisinde 5. ve son maçı kazanan ekip, ligin 40. şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak. 2023-2024'te normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe 9 Nisan'da başlayan Play-Off Final serisinin ilk maçını 3-1'lik üstünlük ile tamamlandı. İkinci maçı 3-2'lik skorla turuncu-beyazlılar alırken, Fenerbahçe üçüncü maçta 3-0'lık üstünlük sağladı. 18 Nisan Perşembe günü oynanan 4. maçta ise Eczacıbaşı sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.