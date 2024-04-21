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Haberler Spor Yeşil-beyazlılar bugün sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek

Yeşil-beyazlılar bugün sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek

HABER MERKEZİ
Yeşil-beyazlılar bugün sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek
TRENDYOL 1. Lig'de son 7 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bodrum FK bugün evinde kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 31. hafta mücadelesinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Son iki maçından iki puan çıkaran yeşilbeyazlılar son haftalarda çıkış yakalayan Urfa temsilcisi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak zincir kırmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 49 puanla 6. sırada yer alan Bodrum temsilcisi, rakibini yenerek ilk 7'deki yerini korumayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden Bodrum FK, seyircisi önünde de kazanıp moral bulmak istiyor.
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