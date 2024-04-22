Akhisar amatörde

TFF 3. Lig 3. grupta düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor seyircisi önünde ağırladığı Erbaaspor'a 6-2 yenildi, Bölgesel Amatör Lig' düştü. 22. dakikada Alperen'in pasında Atalay topu boş kaleye göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 24'te ani gelişen Akhisar atağında Bora'nın pasında altı pas üzerinde Efe kafayı vurdu, top yandan az farkla auta çıktı. 26'da sağ kanattan Bora topu ceza sahasına gönderdi, Bertuğ topu ağlara yollayarak skora denge getirdi: 1-1. 34'te Berat'ın pasını alan Emirhan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.

BORA SKORU BELİRLEDİ

Golden iki dakika sonra Erbaa 36'da Alperen'le farkı ikiye çıkardı: 1-3. 44'te Atalay kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı: 1-4. Konuk ekip Erbaa 71'de Berat'la bir gol daha buldu: 1-5. 73'te Tahsin durumu 1-6 yaptı. 86'da Mahmut, Bora'ya ceza sahasında faul yaptı ve maçın hakemi Berkan Çetin beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Bora maçın skorunu belirledi: 2-6. Akhisarspor, Erbaaspor karşısında aldığı ağır yenilgi ile Üçüncü Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düşme acısını yaşadı.