Bodrum FK son nefeste

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK, evinde Şanlıurfaspor'u geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Bodrum Haqi Osman'ın girişiyle pozisyonlar buldu. 51'de Gökdeniz'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Brazao'nun şutunu kaleci yakın direkte kornere çeldi. 53'te yine sağdan ceza sahasına giren Brazao'nun sert şutu direkten geri döndü. 56'da Harris'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Begic'in şutu ağlara gitti: 0-1.

BASKILAR SONUÇ GETİRDİ

74'te soldan rakibini geçerek ceza sahasına giren Haqi Osman'ın pasında Celal topu ağlara gönderdi: 1-1. 2 dakika sonra Burak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Celal değerlendiremedi. 90+1'de Aldair'in müdahalesiyle kazanılan penaltıyı Üzeyir gole çevirdi ve Bodrum FK rakibini 2-1 yendi.

SON 3 HAFTADA ZORLU MAÇLAR VAR

Kritik bir galibiyet alarak Play-Off yolunda avantaj sağlayan Bodrum FK'yı son 3 haftada zorlu maçlar bekliyor. Önümüzdeki hafta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tuzlaspor'a konuk olacak Muğla ekibi, ardından evindeki son maçta güçlü Kocaelispor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, normal sezonun son maçında ise İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek.