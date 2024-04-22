İlk tur Jacobsen’in

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) Antalya'daki 134,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabını 2 saat 56 dakika 14 saniyede bitiren Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen birinci bitirdi. Sprint finişine sahne olan etapta Bingoal WB takımından Sasha Weemaes 2'nciliği, Alpecin-Deceuninck'ten Simon Dehairs ise 3'üncülüğü elde etti. Bu sonuçla Jakobsen genel klasmanda zirveye çıkarak Turkuaz Mayo'yu giydi. 27 yaşındaki bisikletçi aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti. Mazowsze Serce Polski takımından Michal Pomorski tırmanış, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı. Yarışa bugün Kemer ile Kaş arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek. Bodrum, Kuşadası, Manisa ve İzmir'den de geçecek tur 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.