Nazilli ateşle oynuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Nazilli Belediyespor, sahasında Karacabey Belediye'ye yenilerek kendini ateşe attı: 1-3. 28. dakikada Yusuf Ziya'ya arkadan müdahale eden Hüseyin Cihan direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 45'te Burak'ın orta saha çizgisinden açtığı uzun ortasında altı pas sağ çizgisinde topa gelişine sert vuran Ali'nin kafa şutunu kaleci Canberk iki hamlede kontrol etti. 51'de kontratak geliştiren Karacabey Belediye Spor'da Ata'nın atağını kesen Özkan'ın ters pasında meşin yuvarlak defanstan Recep Efe'nin eline çarptı. Maçın orta hakemi tarafından penaltı noktası gösterilirken, topun başına gelen Ersel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 64'te BerkeÖmer Faruk ikilisinin duvar paslarıyla girdiği Nazilli ceza alanında topla son buluşan Ömer Faruk'un plasesinde kaleci Canberk'i aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark ikiye yükseldi: 0-2.

TALHA SKORU BELİRLEDİ

76'DA orta sahadan atılan uzun topa penaltı noktasında vuran Ömer Faruk'un kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. 77'de Özkan'ın sol kanattan açtığı ortasında ceza alanı içinde topu kontrol edip vuran Talha maçın skorunu belirledi: 1-3.