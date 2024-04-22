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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü-Beşiktaş, Trabzonspor-Fatih Karagümrük yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

DHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, yarı final ilk karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler ve müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman): Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park): Ali Şansalan

Öte yandan yarı final rövanş maçları ise 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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