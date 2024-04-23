Bodrum nefes aldı

TRENDYOL 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Play-Off potasındaki Bodrum FK, bitime 3 maç kala rahat nefes aldı. Bu galibiyetle 52 puana yükselip 8'inci Gençlerbirliği'ne 5 puan fark atan yeşilbeyazlılar Play-Off'u garantilemeye çok yaklaştı. Şanlıurfaspor maçında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Bodrum Futbol Kulübü iç sahadaki üç puan hasretini de nihayet sonlandırmayı başardı.

TAŞDEMİR: HAYALLERİMİZ VAR

Son olarak Altay'ı 3-0 yenen Ege ekibi daha sonra evinde oynadığı Eyüpspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanamamıştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Uzun süredir beklediğimiz galibiyeti aldık. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız" diye konuştu.