KSK’de Ergüllü iddialı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Hacettepe 1945'le 1-1 berabere kalan ve sezonu 3. sırada tamamlaması kesinleşen Karşıyaka gözünü Play-Off'a çevirdi. Mücadeleye akın eden taraftara destekleri için teşekkür eden Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, "Şampiyonluğun provasını bu maçta yaptık. Taraftarlarımızın bu ligin çok üzerindeki desteği sürdüğü sürece Play-Off'ta hiçbir rakip karşımızda duramaz. Karşıyaka, 12. adamının gücüyle Play-Off'un en büyük favorisidir. Soyunma odasında futbolcularımızın üzüntüsünü gördüm. Bu bir aile olduğumuzun, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Karşıyaka camiası için 6 maçlık şampiyonluk maratonu yeni başlıyor. Birlikte başaracağız" dedi.